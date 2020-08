Odemira lança concurso de fotografia para dar a conhecer as "belezas do seu litoral"

Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Odemira, em Beja, está a desafiar os amantes da fotografia a partilhar no Instagram imagens "que representem momentos de bem-estar, ou atividades que o promovam, à beira-mar no concelho", no âmbito de um concurso fotográfico que irá decorrer entre os dias 1 e 15 de setembro.

"Para participar basta publicar uma fotografia original alusiva à temática na sua conta pessoal de Instagram (com perfil público de modo a que permita a visualização da fotografia), fazendo referência ao local onde a fotografia foi registada", descreve a Câmara de Odemira, Beja.

Os participantes devem, ainda, identificar o Município de Odemira no post, "bem como seguir a página oficial do município no Instagram e utilizar as hashtags, #bemestarabeiramar, #costaalentejana e #odemira, sendo estes elementos obrigatórios para que a participação no concurso seja válida".

Leia mais em Sul Informação