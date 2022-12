Sete ciclistas atropelados por carro em Odemira

JN/Agências Hoje às 14:09 Facebook

Sete ciclistas ficaram este sábado feridos, entre os quais um com gravidade, depois de terem sido atropelados por um carro, em São Teotónio, no concelho de Odemira. O condutor de um carro de apoio aos ciclistas também sofreu ferimentos.

O atropelamento ocorreu na Estrada Nacional 393-1, perto do empreendimento do Zmar, tendo o alerta sido dado pelas 11.45 horas. Os sete feridos, entre os quais um em estado grave, foram transportados para o hospital do Litoral Alentejano.

Fonte dos Bombeiros de Odemira revelou que não foi possível perceber como se deu o acidente, que envolveu o grupo de ciclistas que habitualmente realiza o percurso entre Tróia e Sagres, mas que este ano foi cancelado por ser considerado um evento sem autorização.

As operações de socorro envolveram meios e operacionais dos Bombeiros de Odemira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Litoral Alentejano e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira.