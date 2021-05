Trabalhador indiano ferido em despiste de trator em São Teotónio

Teixeira Correia Hoje às 18:14 Facebook

O despiste de um motocultivador provocou um ferido "muito grave", numa exploração agrícola de frutos vermelhos na freguesia de São Teotónio, concelho de Odemira, na tarde desta terça-feira. Para o local foi acionado o helicóptero do INEM sediado em Évora, que transportou o trabalhador para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja.

O acidente ocorreu às 13 horas desta terça-feira, quando, por motivos ainda não apurados, o homem perdeu o controlo do pequeno veículo agrícola, que capotou, deixando-o encarcerado. A vítima, um jovem de nacionalidade indiana de 22 anos, ficou com uma fratura exposta numa perna e outras lesões internas cuja extensão não foi possível apurar.

Os Bombeiros de Odemira acorreram ao local e, dado o estado de saúde da vítima, foi acionado via CODU o helicóptero do INEM sediado em Évora, que aterrou na exploração agrícola e fez o transporte do ferido para a unidade hospitalar de Beja.

No socorro à vítima foram mobilizados 13 operacionais dos Bombeiros de Odemira e Beja e quatro operacionais do INEM.