Adiado julgamento do antigo funcionário da Santa Casa acusado de furto

Foi hoje adiado, pela quarta vez, o julgamento do ex-funcionário administrativo, que exercia também o cargo dirigente de secretário da mesa administrativa, da Santa Casa da Misericórdia de Ourique (SCMO), que está acusado de ter movimentado indevidamente das contas e cofre da instituição mais de 130 mil euros.

No despacho de acusação, o Ministério Público (MP) de Ourique acredita que o desfalque financeiro levado a cabo pelo arguido serviu para alimentar o vício dos jogos e apostas online.

André Baltazar, de 35 anos, foi acusado pelo MP, de três crimes: furto qualificado, burla informática e falsidade informática. Pelo engendramento de um estratagema bancário envolvendo um cheque, o arguido e o seu progenitor, José Baltazar, de 54 anos, estão acusados em coautoria de um crime de falsificação ou contrafação de documentos.

PUB

A sessão de julgamento marcada para a manhã desta terça-feira no Tribunal de Beja foi adiada devido ao facto da defensora do principal arguido estar doente. Nas explicações proferidas na sala de audiência, a juiz presidente do Coletivo de Juízes sublinhou que a advogada "enviou ontem à noite, só ontem à noite, um requerimento acompanhado de atestado médico a justificar que estará doente", rematou.

Face a mais um adiamento, a magistrada acrescentou que "não sei porquê, mas há grandes entraves à realização deste julgamento", e como que a citar a música dos Madredeus disse que "haja o que houver", o julgamento tem que se realizar este ano, justificou a magistrada.

Segundo o MP de Ourique, desde 2017 e até 26 de março de 2019, quando o caso foi despoletado, o arguido depositou e levantou verbas provenientes das apostas e jogos online, tendo numa conta recebido quase um milhão de euros provenientes de créditos de empresas ligadas ao jogo. Na mesma conta foram ainda depositados mais de 160.000 euros em numerário, cuja proveniência não é conhecida. Durante aquele período, foram apurados pagamentos a três entidades ligadas às apostas e jogos online num valor superior a 41 mil euros.

O início do julgamento ficou marcado para o próximo dia 29 de novembro às 09.30 horas no Tribunal Judicial de Beja.