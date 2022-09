Bebé de 20 meses entre os feridos de colisão entre ligeiros em Ourique

Cinco feridos, um grave e quatro ligeiros, entre eles uma criança com 18 meses, foi o resultado de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrido esta tarde no Itinerário Complementar (IC) 1, no concelho de Ourique.

O alerta para o acidente, que ocorreu na zona do Rio Torto, Santana da Serra, no sentido sul/norte, foi dado às 13.54 horas, e de acordo com informações recolhidas pelo JN, uma das viaturas estaria parada fora da faixa de rodagem e ao reentrar na via terá sido abalroada, na parte lateral esquerda, no lado do condutor.

Apesar da muita chuva que caiu na zona durante toda a manhã, não terá sido esta a principal causa da violenta colisão.

Na viatura que sofreu o embate, um automóvel Nissan, viajava um casal da Nazaré, a mulher tem 72 anos e marido 73, enquanto no outro veículo, uma carrinha Renault, para além de criança de 20 meses, viajavam os seus pais, a mãe com 41 anos e o pai 37, naturais de Santa Maria da Feira.

No local do acidente estiveram 21 operacionais dos Bombeiros de Ourique, viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Hospital de Beja, e a de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, a GNR de Ourique apoiados por dez veículos.

Os feridos foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja em quatro ambulâncias dos BVO., onde se encontram em observação.

Recorde-se que na passada segunda-feira, 5 de setembro, uma colisão entre veículos de mercadorias, um ligeiro e um pesado, ocorrido no IC1, na zona de Portela do Lobo, também no concelho de Ourique, causou dois mortos e dois feridos ligeiros.