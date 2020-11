Câmara de Ourique assegura pagamento de testes da covid-19 à comunidade escolar

Teixeira Correia Hoje às 19:59 Facebook

Sem respostas da Autoridades de Saúde da região para a realização de testes à comunidade educativa do Centro Escolar de Ourique (CEO), a Câmara Municipal decidiu contratar o ABC-Algarve Biomedical Center para a efetivação da despistagem à covid-19.

"Trabalhámos para a concretização da resposta que se impunha", justifica o presidente do Município sobre a realização dos testes que, segundo Marcelo Guerreiro, "serão iniciados esta quinta-feira aos alunos do jardim-de-infância e 1.º ciclo", para avaliar a situação, com o objetivo de tranquilizar as famílias e a comunidade do concelho.

O autarca justifica que "só depois dos resultados dos testes e da desinfeção dos espaços do CEO estaremos em condições de retomar as atividades". Marcelo Guerreiro acrescenta que se devem respeitar os cuidados básicos como "o uso da máscara, as distâncias sociais, a etiqueta respiratória e a lavagem/desinfeção das mãos", concluiu.

Na passada sexta-feira foi identificado a infeção por SARS-CoV-2 de uma funcionária e de um aluno que frequenta a Escola Básica de Ourique. Logo que a situação foi detetada, o centro escolar (jardim de infância e 1.º ciclo) foi encerrado e uma turma foi colocada em quarentena preventiva.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo (ULSBA) continua sem prestar qualquer esclarecimento sobre a situação, inclusivamente à Câmara Municipal de Ourique.