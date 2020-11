Câmara de Ourique considera "inaceitável" a atitude da Autoridade de Saúde.

Teixeira Correia Hoje às 00:55 Facebook

Agastada com a atitude da Autoridade de Saúde Pública, a Câmara Municipal de Ourique emitiu um comunicado onde considera "inaceitável" a falta de testes à comunidade educativa do Centro Educativo.

O Município de Ourique lembra estar perante "mais uma situação delicada que envolve a comunidade educativa" do Centro Escolar de Ourique (CEO), onde foi identificado um caso positivo de uma funcionária que desempenha funções em contacto com parte significativa do universo escolar e um caso de contágio familiar que frequentou a Escola EB 2,3/S de Ourique.

O presidente da Câmara de Ourique justificou que, "detetada a situação, a escola foi encerrada com a indicação de que a comunidade educativa da (Jardim de Infância e 1º ciclo) seria sujeita a testes de despistagem para a avaliação da situação e adoção de medidas".

Agastado com a falta de resposta da Autoridade de Saúde Pública, Marcelo Guerreiro explicou que "durante o dia de segunda-feira não foram concretizados os testes que tinha ficado subjacentes ao encerramento preventivo do estabelecimento escolar", situação que o autarca considerou "inaceitável, geradora de insegurança e intranquilidade na comunidade educativa e em toda a população de Ourique", concluiu.

"Hoje mesmo insistimos com todos os patamares da Saúde Pública regional para a realização dos testes de despistagem, de saber com que recursos humanos contamos. Face à ausência de informação por parte da Saúde Pública não temos resposta que possa tranquilizar ou esclarecer a comunidade educativa", justifica Marcelo Guerreiro.

O presidente da edilidade ouriquense terminou com a exigência: "Queremos de quem de direito, respostas concretas para as pessoas e para o território", concluiu.

O JN procurou uma reação por parte do Conselho de Administração da Unidade de Saúde Pública (ULSBA), mas até ao momento não houve qualquer esclarecimento sobre a situação.