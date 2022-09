Choque frontal faz dois mortos no IC1 em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 13:45, atualizado às 14:47 Facebook

Dois homens morreram e outras duas pessoas ficaram feridos num choque frontal, entre um camião e uma carrinha, no IC1, na Portela do Lobo, em Ourique.

Acidente provocou a morte a duas pessoas Foto: Teixeira Correia/JN

As duas vítimas mortais, com cerca de 25 anos e de nacionalidade francesa, seguiam no veículo ligeiro de mercadorias. O ferido que inspirava mais cuidados, uma cidadã portuguesa, foi helitransportado pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) para o hospital de Faro. As duas vítimas mortais e a mulheres com ferimentos graves têm residência em Santa Luzia, concelho de Ourique.

O ferido ligeiro, cidadão moldavo de 44 anos que conduzia o camião, foi levado para o Hospital de Beja e os cadáveres para o Instituto de Medicina Legal da mesma cidade.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou que o acidente, para o qual foi dado alerta às 11:38, ocorreu ao quilómetro 673 do IC1, numa zona de elevada sinistralidade. O IC1 está cortado ao trânsito desde que ocorreu o acidente.

O socorro às vítimas envolveu operacionais dos bombeiros de Ourique, Almodôvar e Castro Verde, do INEM e da GNR, num total de 37 elementos apoiados por 15 veículos, incluindo a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) e a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

As operações mobilizaram ainda um helicóptero do INEM.