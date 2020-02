Colisão entre ligeiro de mercadorias e motociclo faz um morto

Teixeira Correia Hoje às 19:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro de mercadorias, ocorrida na tarde desta terça-feira, perto de Garvão, concelho de Ourique, provocou um morto e um ferido ligeiro.

O condutor do motociclo, com idade entre os 40 e os 45 anos, residente em Messejana (Aljustrel), foi transportado em paragem cardiorrespiratória para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Castro Verde, onde foi declarado o óbito.

O alerta foi dado às 16.09 horas para o acidente na Estrada Nacional (EN) 123, ao quilómetro 43, no sentido sul/norte, na ligação entre São Martinho das Amoreiras e Garvão. Segundo foi possível apurar, o ligeiro de mercadorias, propriedade de uma empresa de alumínios de Beja, mudava de direção para a esquerda, quando se deu a colisão com o motociclo que seguia no sentido contrário.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos 13 operacionais, dos Bombeiros Voluntários de Ourique, viatura de Suporte Imediato de Vida de Castro Verde e GNR, apoiados por sete viaturas.

A EN 123 esteve fechada ao trânsito durante duas horas, estando o acidente a ser investigado pelos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAVE) da GNR do Comando Territorial de Beja.