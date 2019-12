Jovem de 22 anos morre em colisão violenta no IC1 em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 11:35, atualizado às 12:19 Facebook

Uma jovem de 22 anos morreu, esta segunda-feira, num acidente no IC1, na zona de Ourique. O veículo ligeiro em que seguia despistou-se e colidiu violentamente contra outro no sentido contrário.

O alerta foi dado às 10.04 horas para um acidente ao quilómetro 682 do IC1 em Ourique, mais concretamente em Portela do Lobo.

Uma jovem de 22 anos residente em Garvão, concelho de Ourique, que seguia no sentido sul/norte do IC1, terá saído da faixa de rodagem, por razões ainda desconhecidas, indo embater contra um veículo que circulava no sentido contrário, num "despiste muito violento", segundo apurou o JN.

A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e foi transportada de ambulância para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Castro Verde, onde foi declarado o óbito.

A jovem era filha de um militar da GNR do posto de Ourique.

Da colisão há ainda a registar um ferido ligeiro que foi assistido no local e recusou transporte para uma unidade hospitalar.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 21 operacionais e 11 veículos dos bombeiros de Ourique, Castro Verde e Almodôvar. Foi acionada a ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e também o helicóptero do INEM estacionado em Faro mas, segundo apurou o JN, devido a um problema técnico, o aparelho teve de abortar a missão e regressar a Faro.