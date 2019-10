Condutora sofre ferimentos graves em despiste de viatura que ardeu

Teixeira Correia Hoje às 23:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A condutora de um veículo ligeiro de passageiros sofreu ferimentos graves após a viatura se ter incendiado, na sequência de um despiste na EN123, próximo do Monte da Charneca, junto a Garvão, concelho de Ourique.

O despiste da viatura, que se incendiou de seguida, conduzido por uma mulher de 22 anos, residente em Portimão, ocorreu no sentido Ourique-Garvão, ao quilómetro 45,2 da Estrada Nacional 123.

"Depois do despiste e do capotamento, a viatura ardeu e propagou-se ao pasto. A mulher foi retirada da viatura por outros condutores que circulavam naquela via", disse fonte dos bombeiros ao JN.

As razões do acidente são difíceis de perceber, se houve excesso de velocidade, distração ou sono da condutora, já que o local é uma reta, sem grandes dificuldades de condução. Os bombeiros de Ourique que ocorreram ao acidente tiveram um trabalho triplo simultâneo: socorrer a vítima, extinguir as chamas da viatura e do pasto.

A condutora foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, onde se encontra em estado considerado como "muito grave".

No local compareceram 21 operacionais e sete viaturas dos Bombeiros e da GNR de Ourique.