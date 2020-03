Hoje às 16:23 Facebook

A Feira do Porco Alentejano de Ourique, que estava marcada para o final deste mês, entre 27 e 29 de março, foi cancelada devido ao novo Coronavírus (Covid-19), anunciou, esta terça-feira, a Câmara de Ourique.

"Por maior que seja o nosso compromisso com as dinâmicas locais, a gestão de um território e as nossas marcas de identidade, nada é mais importante do que salvaguardar as pessoas perante os riscos", realça a autarquia.

