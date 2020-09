Covid-19: Ourique cria linha de apoio para as pessoas que testaram positivo

Hoje às 18:04 Facebook

A Câmara Municipal de Ourique, em Beja, acaba de anunciar o lançamento de Ourique uma linha de apoio para as pessoas que testaram positivo à covid-19. O número de contacto é o 968579641.

"Face ao quadro de existência de várias situações identificadas de contágio, com objetivo de assegurar o adequado apoio logístico no acesso a bens e serviços essenciais enquanto permanecem no período de quarentena, até a recuperação integral validada pelas autoridades de saúde, o Município de Ourique lança uma linha de apoio aos casos positivos", explica a autarquia do Baixo Alentejo.

O presidente da Câmara, Marcelo Guerreiro, salienta: "O desafio de saúde pública que estamos a enfrentar exige um enorme sentido de responsabilidade individual nas medidas de prevenção e no cumprimento das quarentenas impostas aos que estão ou poderão estar infetados".

