É "um momento alto" que, apesar de ser de Ourique, já extravasa as fronteiras do Alentejo, "atraindo muita gente do Algarve".

A Feira do Porco Alentejano está de volta para mais uma edição que se realizará a 27, 28 e 29 de março. O evento contará com espetáculos, tasquinhas, concursos, colóquios, showcookings e, claro, experiências gastronómicas. Tudo tendo o porco alentejano como denominador comum.

