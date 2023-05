JN Hoje às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

Acidente de moto 4 provoca um ferido grave em Ourique, distrito de Beja.

Um condutor de uma moto 4 ficou ferido gravemente depois de um despiste, em estrada de terra batida, durante a noite desta terça-feira.

Ao local da ocorrência, em Ourique, no distrito de Beja, registada pelo Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo às 20.48 horas, deslocaram-se sete operacionais da GNR, dos bombeiros e do INEM.