Incêndio atinge habitação no centro de Ourique

Deflagrou na manhã desta quinta-feira, em Ourique, um incêndio numa habitação, um apartamento no 1.º andar de um prédio, onde vivia uma família de três pessoas. Não há vítimas.

Ao JN, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja avançou que o alerta para a ocorrência foi dado às 10.45 horas, "estando no local operacionais de várias corporações de bombeiros do distrito".

O incêndio poderá ter tido origem em um curto-circuito, uma vez que existiam no interior da habitação alguns eletrodomésticos derretidos, tendo o fogo sido dado por extinto cerca das 11.30 horas, estando a ser feita a extração de fumos do interior da casa para depois as autoridades poderem determinar a origem do sinistro.

PUB

Ainda não se sabe se a família terá de ser realojada.

A habitação, propriedade de uma funcionária da Câmara Municipal de Ourique, fica localizada no centro da vila, e apesar da proximidade da Escola Primária não foi necessário retirar a população estudantil do estabelecimento. Estão também a ser apurados possíveis danos nos apartamentos localizados no rés-do-chão e 2.º andar do referido edifício, onde deflagrou o incêndio.

No local estiveram 34 operacionais dos Bombeiros de Ourique, Castro Verde, Almodôvar, Odemira e Beja e GNR apoiados por 13 viaturas, tendo também estado presentes elementos da Proteção Civil Municipal, incluindo o presidente da autarquia.