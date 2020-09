Infetados com covid-19 no lar de Ourique sobem para 27

Teixeira Correia Hoje às 12:45, atualizado às 14:23 Facebook

São mais 27 os casos positivos de covid-19 entre utentes e funcionários do Lar e Centro de Dia de Santa Luzia. A notícia "caiu como uma bomba" em Ourique, quando foram conhecidos os resultados de mais de quatro dezenas de testes efetuados no domingo, depois de identificado um caso positivo numa utente.

Durante a tarde desta terça-feira, foram conhecidos sete casos entre os funcionários da instituição e, ao início da noite, os resultados positivos em 18 utentes, situação que deixou as autoridades locais e de saúde em estado de alerta. Já hoje, o número total aumentou para 27 casos positivos.

O presidente da Câmara de Ourique, Marcelo Guerreiro, diz que quinta-feira vão ser feitos testes em massa a todos os contactos dos infetados. Diz também que para já não se coloca hipótese de fazer cerco sanitário.

O caso foi detetado na sequência do episódio de internamento de uma utente do lar no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, no domingo, onde foi feito um teste rápido que deu positivo. De referir que o lar pertence à Santa Casa da Misericórdia de Ourique (SCMO).

Conhecido o caso positivo, a direção da SCMO, o Município, a Segurança Social e as Autoridades de Saúde passaram a acompanhar de perto a situação, sendo que, na segunda-feira, foram feitos testes a 44 pessoas, entre utentes e funcionários.