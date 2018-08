Colisão frontal na A2 com veículo em contramão faz um morto

JN com Lusa Ontem às 22:57, atualizado hoje às 00:11 Facebook

O trânsito na autoestrada A2 (Lisboa-Algarve) está cortado no sentido norte-sul, na zona de Ferreira do Alentejo, devido a um choque frontal entre dois carros, de que resultou um morto.

Um dos dois veículos envolvidos no acidente transitava em contramão, disse fonte do comando-geral da GNR.

Os dois ocupantes dos veículos ficaram encarcerados após a colisão frontal, segundo apurou o JN junto de fonte dos Bombeiros de Grândola.

Segundo fonte da GNR, a vítima mortal é um homem, de 75 anos, que conduzia o veículo que transitava em contramão, tendo o óbito sido declarado no local. O corpo foi encaminhado para o serviço de Medicina Legal do Hospital de Beja.

Há ainda a registar um ferido que foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, com uma fratura exposta de um membro inferior.

O acidente ocorreu na A2 (Lisboa-Algarve) no sentido norte-sul, ao quilómetro 138, na zona de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja, e o trânsito está cortado no nó de Grândola sul, de acordo com a fonte da GNR.

Inicialmente, fonte da GNR indicou que o acidente tinha ocorrido na zona de Ourique.

O alerta foi dado às 21.18 horas, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Grândola, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), do Hospital do Litoral Alentejano e elementos da Brisa, além da GNR, num total de oito veículos e 17 operacionais.