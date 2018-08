Britânico de 30 anos desaparecido na barragem de Ourique

Teixeira Correia Hoje às 19:02 Facebook

Um homem de 30 anos, de nacionalidade britânica, desapareceu esta segunda-feira, pelas 17 horas, nas águas da barragem de Santa Clara, junto ao monte do Albicocre, na freguesia de Santana da Serra.

O acidente aconteceu quando três homens, todos britânicos, passeavam numa pequena embarcação que, por motivos ainda desconhecidos, virou. Dois deles conseguiram nadar até à berma, mas o outro nunca mais apareceu.

Ao que foi possível apurar pelo JN, o alerta foi dado pelos moradores do monte, após o pedido de ajuda dos britânicos.

No local estiveram os Bombeiros de Ourique e os de Odemira - com um mergulhador e uma embarcação -, SIV de Castro Verde (Ambulância de Suporte Imediato de Vida), uma ambulância do INEM de Ourique e a GNR do mesmo local.

A caminho estão ainda mergulhadores da Força Especial de Bombeiros, sediados em Moura, - responsáveis pela prevenção de acidentes naquela barragem.

A embarcação dos Bombeiros já começou a fazer o rastreio do homem desaparecido.