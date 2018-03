Carro abalroado por dois camiões em zona de acidentes do IC1

Teixeira Correia Hoje às 15:24 Facebook

Cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais duas crianças de 6 e 11 anos, num choque em cadeia numa zona de acidente no IC1, em Ourique. Um ligeiro de passageiros ficou "encravado" entre dois pesados de mercadorias.

O acidente ocorreu às 5 horas, no sentido Norte-Sul, ao quilómetro 684,9 do Itinerário Complementar 1 (IC1), na zona da Portela do Lobo, próximo de Santana da Serra, no concelho de Ourique. Numa fase descendente da via, um camião colidiu com a traseira de um ligeiro de passageiros provocando o embate deste com a traseira de outro pesado de mercadorias que seguia à frente.

Do acidente há o registo de cinco feridos, quatro dos ocupantes do ligeiro, um casal, o homem de 30 anos, a mulher de 41 anos, e duas crianças, uma menina de seis anos e um rapaz de 11. As vítima do ligeiro são residentes em Romeira (Santarém) e o condutor do pesado do segundo pesado, 58 anos, é de Quarteira, concelho de Loulé.

As cinco pessoas foram transportadas para o Hospital de Beja, tendo tido alta ao início da tarde. O trânsito no IC1 esteve encerrado até as 13.30 horas, tendo sido reaberto no sentido Sul-Norte, fazendo-se a circulação de forma alternada.

De acordo com uma testemunha que esteve no local, na origem do acidente "terá estado um derrame de combustível que tornou a estrada escorregadia e o controlo das viaturas impossível", justificando que tal versão foi corroborada pelo condutor do pesado que não sofreu ferimentos.

No local do acidente estiveram 24 operacionais dos Bombeiros de Ourique, Castro Verde e Almodôvar, GNR de Ourique e Infraestruturas de Portugal, apoiados por 11 viaturas.

Cinco mortos em 21 acidentes em cerca de dois anos

O IC1 na zona conhecida como Portela do Lobo caracteriza-se por ter nas subidas, nos dois sentidos, duas faixas de rodagem, por causa dos pesados. Apesar das limitações em muitas zonas do Itinerário, a velocidade excessiva de muitos ligeiros marcam o dia-a-dia naquela via.

Desde janeiro de 2016, foram registados 32 acidentes na zona da Portela do Lobo. Há um total de oito mortos (dois ocorreram num acidente de 20 de novembro), sete feridos graves e 42 feridos ligeiros.