Colisão entre pesado e ligeiro faz dois feridos em Ourique

Uma colisão entre um pesado de mercadorias e um ligeiro de passageiros, na manhã desta quarta-feira, no Itinerário Complementar 1, perto de Aldeia de Palheiros, concelho de Ourique, provocou um ferido grave, que ficou encarcerado, e um ferido ligeiro.

O acidente aconteceu cerca das 10 horas, ao quilómetro 677,5, no sentido sul/norte, quando uma das viaturas terá invadido a faixa contrária, acabando o pesado por ficar enfaixado num eucalipto. A via está encerrada nos dois sentidos, estando o trânsito a ser feito por estradas alternativas.

A condutora do ligeiro de passageiros, de 27 anos, vai ser transportada de helicóptero para um hospital de Lisboa, em estado considerado estável. O ferido ligeiro, condutor do pesado, um homem de 50 anos, foi transportado para o Centro de Saúde de Castro Verde.

Compareceram no local do acidente 10 operacionais dos Bombeiros de Ourique, apoiados por cinco viaturas, e ainda a VMER de Beja, a SIV de Castro Verde, a GNR e o helicóptero do INEM sedeado em Faro, num total de 21 operacionais e 10 meios, incluindo o aéreo.