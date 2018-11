Colisão frontal provoca um morto e um ferido grave em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, ocorrida cerca das 6.30 horas desta segunda-feira, na Estrada Nacional (EN) 123, junto a Grandaços, a cerca de seis quilómetros de Ourique.

Por motivos ainda desconhecidos, uma das viaturas terá invadido a via contrária originando a colisão, num local com excelente visibilidade já que se trata de uma longa reta. Os condutores dos veículos tiveram de ser desencarcerados.

Os dois homens, um de 52 anos e outro de 68 anos, foram transportados em estado grave para o Hospital de Beja, acabando o sexagenário por falecer já naquela unidade hospitalar.

No socorro às vítimas estiveram 16 operacionais dos Bombeiros de Ourique, viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde e a GNR, estando as causas do acidente a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Beja.