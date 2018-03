Comandante dos bombeiros ferido em despiste de autotanque

Teixeira Correia Hoje às 13:55 Facebook

O capotamento de um autotanque dos Bombeiros de Ourique causou, na manhã desta segunda-feira, ferimentos graves no comandante da corporação, Mário Batista, 39 anos, que foi transportado para o Serviço de Urgência do Hospital de Beja.

O acidente ocorreu às 12 horas, ao quilómetro 54 da Estrada Nacional 123, a cerca de três quilómetros de Ourique, na ligação a Garvão, para onde a viatura se dirigia, com 18 mil litros de água no depósito, para abastecimento à população, tendo como único ocupante Mário Batista.

Fonte dos bombeiros de Ourique revelou ao JN que o comandante "foi estabilizado pelo médico e enfermeiro da VMER e, apesar do seu estado, está consciente e não corre perigo de vida".

Por motivos ainda não apurados, a viatura foi à berma e, devido à muita chuva que caiu nos últimos dias, o terreno cedeu e levou ao capotamento do pesado.

Mário Batista, bombeiro da corporação de Ourique há 17 anos, foi empossado como comandante da corporação em finais de outubro de 2016, substituindo Eduardo Guerreiro, que tinha falecido em 19 de setembro desse mesmo ano.

No local do acidente, estiveram nove operacionais dos bombeiros de Ourique, VMER do Hospital de Beja e GNR, apoiados por 5 viaturas.

Outros acidente com bombeiros na região

Castro Verde, 2 de agosto de 2017

O capotamento de um autotanque dos bombeiros causou quatro feridos, em Castro Verde. Três das vítimas ficaram em estado grave e outra foi considerado ferido ligeiro. Dois dos feridos graves, Luís Matos (39 anos) e Ricardo Romão (25 anos), foram transportados para o Hospital de Beja, para onde foi levada também a vítima ligeira, Daniela Mariano (25 anos).

O terceiro ferido grave e o que inspirava maiores cuidados era o Adjunto de comando dos B. V. de Castro Verde, Fernando Nascimento, de 43 anos, que conduzia o autotanque. O veículo, onde seguiam os quatro bombeiros que iam combater um incêndio, entrou em despiste à saída de Castro Verde, na localidade de Casével, na Estrada Municipal 508. O autotanque pertencia à corporação de Castro Verde.

Beja, 4 de outubro de 2015

Cinco bombeiros da corporação de Beja ficaram encarcerados quando se deslocavam para um incêndio florestal, em Pias (Serpa). O acidente aconteceu na Estrada Nacional (EN) 255, na ligação entre Pias e Serpa, depois da ribeira do Enchoé, e obrigou a uma operação para os resgatar de dentro da viatura capotada.

Dos cinco bombeiros, quatro homens e uma mulher, com idades entre os 20 e os 60 anos, três ficaram feridos com gravidade e dois com ferimentos ligeiros, mas foram todos transportados para o Hospital de Beja.

O rebentamento de um pneu terá estado na origem do acidente.