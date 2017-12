Despiste seguido de capotamento deixa quatro encarcerados em Ourique

Teixeira Correia Ontem às 20:38 Facebook

Quatro homens ficaram encarcerados na sequência de um despiste seguido de capotamento, numa zona conhecida por Portela do Lobo, Santana da Serra, concelho de Ourique (Beja). Três ficaram gravemente feridos.

O acidente ocorreu cerca das 17.15 horas, quando a viatura ligeira seguia no IC-1, no sentido sul-norte. Por razões que ainda não são conhecidas, o veículo despistou-se e saiu da via, capotando logo depois. As quatro vítimas ficaram retidas dentro da viatura e a só a intervenção dos bombeiros permitiu retirá-las do interior do veículo.

Três dos feridos foram transportados para o Hospital de Beja, numa operação onde estiveram 23 elementos dos bombeiros de Ourique, Almodovar, S. Bartolomeu de Messines e Castro Verde, além do Destacamento de Trânsito da GNR de Ourique.

A zona onde ocorreu o acidente é um dos pontos negros do IC-1, marcado por um traçado largo mas sinuoso, onde este ano já morreram sete pessoas.