Despiste em Ourique deixa condutora de pesado em estado grave

O despiste de um camião de mercadorias, no IP2, em Portela do Lobo, no concelho de Ourique, provocou ferimentos graves à condutora do pesado.

O acidente registou-se ao quilómetro 685 do IP2, no sentido Norte-Sul. O camião acidentado transportava produtos alimentares para abastecer um supermercado no Algarve.

A vítima, de 43 anos, ficou encarcerada no veículo.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Ourique, Bombeiros Voluntários de Castro Verde, a SIV de Castro Verde e a VMER de Albufeira, além da GNR. A VMER de Beja, que deveria ter sido mobilizada, não está operacional. O JN sabe que tal facto se deverá à falta de profissionais.