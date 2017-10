Colisão frontal entre duas carrinhas causa dois mortos no IC1 em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 09:57, atualizado às 11:14 Facebook

Um acidente entre duas carrinhas causou dois mortos, esta quarta-feira de manhã, no IC1, ao quilómetro 684,9, no sentido Norte-Sul, na zona da Portela do Lobo, concelho de Ourique.

As vítimas mortais são os condutores das duas viaturas ligeiras de mercadorias, dois homens cujas idades ainda são desconhecidas.

O acidente, registado às 7.48 horas desta quarta-feira. O local é um dos pontos mais negros do IC1, com vários sinistros com vítimas mortais.

O local do acidente, a é composta por duas faixas de rodagem, uma para cada lado. Segundo foi possível apurar, uma das viaturas, que procedia do Algarve, invadiu a via contrária, tendo-se produzido o embate frontal.

No socorro às vítimas estiveram envolvidos mais de três dezenas de operacionais, apoiados por nove viaturas, dos Bombeiros de Ourique e Almodôvar, a viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Castro Verde, Destacamento de Trânsito e Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR e o helicóptero do INEM, estacionado em Faro.

O helicóptero aterrou na faixa de rodagem e foi o médico que confirmou a morte dos dois condutores. O trânsito no IC 1 está condicionado de faz-se forma alternada, pela faixa Norte-Sul.