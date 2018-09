Dois mortos em colisão frontal entre dois pesados em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 09:10, atualizado às 09:36 Facebook

Os condutores de dois veículos pesados morreram num acidente que ocorreu esta quinta-feira de madrugada no IC1, em Ourique (Beja), obrigando ao corte total da via.

Os condutores de dois camiões, ambos com residência em Loulé, morreram na madrugada desta quinta-feira na sequência de uma colisão frontal entre as duas viaturas no IC 1, ao quilómetro 646,6, junto ao cruzamento de Monte Negro, freguesia de Panóias, concelho de Ourique.

O acidente ocorreu às 02.12 horas, tendo as duas viaturas colidido frontalmente no eixo da via. Dada a violência do choque, os condutores ficaram encarcerados e morreram.

José Lourenço, de 52 anos, seguia no sentido norte/sul, com um camião carregado de carne e teria como destino Tavira.

A viatura conduzida por Aníbal Franganito, de 40 anos, seguia em sentido contrário, vazia e tinha como destino Lisboa.

Dada a amalgama de destroços, uma vez que as viaturas ficaram encaixadas uma na outra, o trânsito no IC1 permanece cortado desde o momento do acidente. No sentido norte/ sul o trânsito está a ser desviado em Alvalade de Sado, para Aljustrel e daí para o cruzamento de Monte Negro, estando o desvio no sentido contrário a ser feito no mesmo trajeto.

No local do acidente estiveram 12 operacionais dos bombeiros de Ourique, Castro Verde e Aljustrel, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Beja, viatura de suporte imediato de vida (SIV) e GNR, apoiados por sete viaturas.

Os corpos de José Lourenço e Aníbal Franganito foram transportados para o Gabinete Médico-Legal de Beja, onde vão ser autopsiados.