Fumo intenso de incêndio cortou IC1 em Santana da Serra, Ourique

Um incêndio na zona de Gamitas, freguesia de Santana da Serra, concelho de Ourique, obrigou este domingo ao corte do trânsito automóvel no Itinerário Complementar (IC) 1, informou uma fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja.

As chamas que atingiram um povoamento florestal, a partir das 17.24 horas, já "estão dominadas", mas o intenso fumo obrigou ao corte total da circulação rodoviária no IC1, na zona de Santana da Serra, revelou a mesma fonte do CDOS.

O combate ao fogo chegou a mobilizar 55 operacionais, apoiados por 15 viaturas e um meio aéreo, enquanto elementos da GNR asseguraram a interrupção do trânsito no IC1 por uma questão de segurança para os automobilistas.

A mesma fonte do CDOS de Beja não dispunha de informação de qualquer previsão para a reabertura da via que liga, a sul do Tejo, a zona da Marateca à Guia, no Algarve.