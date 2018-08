Mais de 30 pessoas procuram britânico desparecido na barragem de Santa Clara

Teixeira Correia Hoje às 13:00 Facebook

As autoridades procedem as buscas pelo cidadão britânico desaparecido nas águas da barragem de Santa Clara, na segunda-feira ao fim da tarde, no concelho de Ourique.

As buscas foram reiniciadas esta terça-feira de manhã, às 8 horas, junto ao Monte do Albricoque, freguesia de Santana da Serra, concelho de Ourique.

No local, estão os Bombeiros de Ourique e Odemira, mergulhadores da Força Especial de Bombeiros (FEB) e uma equipa de Apoio Psicosocial do INEM.

No total de 31 operacionais, apoiados por 10 veículos terrestres e três embarcações participam no trabalho.