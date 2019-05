Mortos em acidente de Ourique vinham de piquenique

Teixeira Correia Hoje às 14:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois septuagenários morreram e outros dois homens ficaram feridos, na sequência de um acidente, na noite de sábado, no IC 1, próximo de Santana da Serra, concelho de Ourique.

O acidente ocorreu cerca das 20.50 horas, ao que tudo indica, quando uma carrinha de caixa aberta de cabine dupla, que transportava três amigos, residentes no monte da Ribeira, em Santana da Serra, entrava no IC1, procedente da Estrada Nacional 393. O veículo foi violentamente abalroado, por um jipe conduzido por um cidadão britânico, que circulava naquela via no sentido sul/ norte.

Segundo Mário Batista comandante dos Bombeiros Voluntários de Ourique (BVO), "tratou-se da colisão entre um ligeiro de passageiros e uma carrinha de mercadorias", não revelando as causas do acidente, que "estão a ser investigadas pela GNR", justificou.

Os ocupantes da carrinha tinham estado num piquenique nas proximidades do IC1. Na colisão, tiveram morte imediata João Ferro e José Silva, ambos de 86 anos, tendo o terceiro ocupante, de 56 anos, sofrido ferimentos graves, estando ainda internado no Hospital de Beja, para onde foi transportado por uma ambulância dos BVO.

O ocupante do jipe, de 65 anos, residente em Boliqueime, concelho de Loulé, ficou também ferido, tendo sido conduzido para a mesma unidade de saúde, mas teve alta durante a madrugada.

No local do acidente, estiveram 27 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Ourique e Castro Verde, VMER de Beja e GNR, apoiados por 11 viaturas. O helicóptero do INEM sediado em Faro foi acionado, mas devido à falta de condições de segurança, acabou por não aterrar.

Foi o segundo acidente mortal que se registou no dia de sábado no concelho de Ourique, já que, durante a manhã, um jovem de 25 anos morreu e outro, de 17, ficou ferido com gravidade, em consequência de um despiste também no IC1, junto a Aldeia de Palheiros, a cerca e 5 quilómetros da vila de Ourique.