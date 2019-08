Motorista morre carbonizado em despiste seguido de capotamento em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 10:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O motorista de um camião morreu, esta quinta-feira de manhã, em consequência de um despiste seguido de capotamento, no IC1, em Ourique. Viatura incendiou-se e propagou chamas ao mato circundante.

O motorista, único ocupante a viatura, morreu carbonizado na sequência do acidente, cerca das 8.40 horas da manhã desta quinta-feira, ao quiçómetro 651 do IC1, no Cerro das Minas, na freguesia de Panoias e Conceição, no concelho de Ourique.

O alerta para o despiste foi dado por um condutor que seguia na mesma via atrás do camião acidentado. O incêndio na viatura propagou-se ao mato circundante e esteve na origem de um incêndio, que foi entretanto extinto.

O despiste da viatura, que transportava bens alimentares, motivou o corte da via, nos dois sentidos, durante pelo menos uma hora.

O socorro mobilizou 27 operacionais e oito viaturas, incluindo GNR. Os Bombeiros de Ourique avançaram com 16 homens e sete viaturas, apoiados por seis operacionais e duas viaturas de Aljustrel e uma viatura e cinco operacionais de Alvalade do Sado.