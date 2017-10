Sobem para oito as mortes no IC1

TEIXEIRA CORREIA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Embate frontal em Portela do Lobo matou dois empresários locais. Sonolência ou doença súbita na origem do despiste.

Uma colisão frontal esteve ontem na origem da morte de dois empresários. O veículo que seguia para Norte, vindo do Algarve, invadiu a faixa de rodagem contrária do IC1, na Portela do Lobo, Ourique, aumentando para oito o número de vítimas mortais naquele troço de via desde o início do ano passado.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui