Jovem ferido com gravidade em despiste de mota em Ourique

Um homem de 19 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um despiste de um motociclo, este domingo à tarde, na localidade de Pardieiros de Cima, Paraíso da Serra, concelho de Ourique.

A vítima foi socorrida pelos Bombeiros Voluntários de Ourique e transferida para o Hospital de Beja, adiantaram, ao JN, fontes daquela corporação e do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo.

O alerta para o acidente foi dado às 17.11 horas, tendo a GNR tomado conta da ocorrência.

PUB

As autoridades vão agora investigar as causas do despiste.