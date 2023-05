Militar da GNR luta pela vida após despiste de moto 4

Um guarda-principal do Posto de Ourique da Guarda Nacional Republicana (GNR), luta pela vida no Hospital de São José, em Lisboa, para onde foi transportado depois do despiste numa moto 4.

O alerta para o acidente foi dado às 20.48 horas desta terça-feira e dava conta do despiste de uma moto 4, com o condutor a ter sofrimentos muito graves.

O despiste aconteceu no local de Escola da Carreira, próximo da Portela do Lobo, no concelho de Ourique, numa estrada de terra batida que faz a ligação com Santana da Serra, no mesmo município.

PUB

Segundo apurou o JN, o militar da GNR, de 41 anos, casado, estava fora de serviço e era um apaixonado pelas moto 4 e seria habitual utilizar aquela zona para deslocação com o velocípede.

Dada a gravidade dos ferimentos, a vítima foi estabilizada no local e depois levada para o Estádio Municipal de Ourique, de onde foi helitransportada para o Hospital de São José, em Lisboa. O militar foi colocado em coma induzido e sujeito a diversos exames, encontrando-se num estado considerado como "muito grave e a lutar pela vida".

No socorro estiveram envolvidos nove operacionais e três viaturas dos Bombeiros Voluntários de Ourique, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Beja, GNR e o meio aéreo do INEM.