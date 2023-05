Motociclista morre em colisão com dois camiões e uma carrinha em Ourique

Teixeira Correia Hoje às 20:30, atualizado às 21:37 Facebook

Uma colisão rodoviária, esta quinta-feira à tarde, provocou a morte a um homem de 46 anos no IC1, em Santana da Serra, em Ourique.

O acidente, cujo alerta foi dado pelas 18.50 horas, envolveu uma mota, dois camiões e uma carrinha de mercadorias, provocando a morte do motociclista e deixando feridas outras sete pessoas, que foram atendidas no local.

A vítima mortal era polícia municipal em Albufeira e tinha 46 anos.

O sinistro ocorreu ao quilómetro 681.9 do IC1, na zona da Portela do Lobo (local crítico onde é comum haver acidentes), na freguesia de Santana da Serra, concelho de Ourique. A mota vinha no sentido Norte/Sul quando ultrapassou um dos camiões e acabou por se enfiar debaixo de outro que vinha em sentido contrário. Depois ainda foi abalroada pela carrinha.

O IC1 foi interrompido ao trânsito.

Para o local foram mobilizados 24 operacionais e 11 veículos dos Bombeiros Voluntários de Ourique e da GNR. Também foi acionado o helicóptero do INEM do Hospital do Algarve, sediado em Loulé.