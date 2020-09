Oito casos de covid-19 em lar de idosos de Ourique

Teixeira Correia Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi detetado um surto de covid-19 num lar de idosos em Santa Luzia, concelho de Ourique. A instituição pertence à Santa Casa da Misericórdia de Ourique (SCMO) e há oito infetados, uma utente e sete funcionários.

O surto foi identificado na sequência do episódio de internamento de uma utente do lar no Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja, no domingo, onde foi feito um teste rápido que deu positivo.

Conhecido o caso de infeção, a direção da SCMO, o Município, a Segurança Social e a Autoridade de Saúde passaram a acompanhar de perto a situação e, durante esta segunda-feira, foram feitos testes a 44 pessoas, entre utentes e funcionários.

Na tarde desta terça-feira foram conhecidos mais sete casos positivos, todos em profissionais da instituição, que, além do lar, tem também Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

Fonte do Município de Ourique afirmou que "é preciso mobilizar respostas para enfrentar este desafio. É importante que cada um tenha uma participação cívica e comunitária, em prol de todos", concluiu.