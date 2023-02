Feira do Queijo do Alentejo até domingo em Serpa

Hoje às 15:21 Facebook

O Parque de Feiras e Exposições da "Cidade Branca" recebe até domingo a 22.ª edição da Feira do Queijo do Alentejo, com o aliciante das entradas serem gratuitas. Destaque para a 7.ª edição do Concurso "O Melhor Queijo da Feira do Queijo do Alentejo", ao qual poderão concorrer todos os queijos presentes.

Depois de uma edição de 2021, que se realizou numa versão diferente da habitual, devido à situação epidemiológica e que teve como cenário o Mercado Municipal de Serpa, o certame regressa ao seu formato tradicional.

Com 140 expositores inscritos, a feira acolhe produtores de todo o país com queijos de Denominação de Origem Protegida (DOP) de Serpa, Azeitão, Castelo Branco, Évora, Nisa, Serra da Estrela, os DOP espanhóis Mehon-Menorca e Manchego, queijos da Ilha de Minorca, Galiza, Cádis e Málaga, e vários outros queijos nacionais e internacionais.

João Palma, presidente da Câmara Municipal de Serpa, explica que "as expetativas são altas, depois da pandemia, pelo número de expositores e pela qualidade dos queijos apresentados e à venda ao público", acrescentando que a iniciativa "promove o comércio e a atividade empresarial, dinamiza os produtos emblemáticos do concelho, principalmente o queijo", remata o edil.

Atravessaram Portugal de lês-a-lês para chegarem a Serpa, vindos da Galiza (Espanha). José Inácio Macias, gerente da Quereria Gaia, referiu ao JN que tiveram "conhecimento da feira por um amigo" e decidiram "vir a uma região famosa pelos seus queijos", sustentando que "pode ser um negócio interessante face à previsível visita de muitos espanhóis", justificou.

Os melhores produtos regionais, enchidos, azeite, vinho, mel, doçaria tradicional, frutos secos, tecelagem, cutelaria e artesanato variado estarão também presentes. As várias tasquinhas oferecerão uma mostra da gastronomia e petiscos locais. Por ser a "Terra do Cante", em Serpa no decurso da Feira do Queijo, este não poderia fazer aos longo dos três com muitos grupos corais do concelho, de onde partiu a candidatura do cante alentejano a Património Imaterial da Humanidade, que viria a ser consagrado, como tal, em 27 de novembro de 2014.

Atividades no âmbito da agropecuária e pastorícia, como as oficinas de fabrico de queijo, exposição de ovelhas, demostrações de tosquia, mostra e concurso de cães, concurso de ovinos de raça Île de France, decorrem ao longo dos três dias da Feira.