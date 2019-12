Fogo em habitação faz dois desalojados e um ferido em Beja

Hoje às 16:36 Facebook

Um casal ficou desalojado e um familiar sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio ocorrido esta terça-feira numa habitação, em Brinches, no concelho de Serpa, distrito de Beja, revelaram fontes policiais e dos bombeiros.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o alerta para o incêndio foi dado às 13.41 horas e que o combate às chamas prolongou-se até às 14.22 horas.

A fonte da GNR adiantou que não se encontrava ninguém na casa quando foi dado o alerta e que as chamas atingiram um quarto e a sala, referindo que as autoridades suspeitam que um aquecedor deixado ligado estará na origem do incêndio.

Segundo a mesma fonte, um homem de 44 anos, familiar do casal proprietário da habitação, tentou combater as chamas e sofreu ferimentos ligeiros, nomeadamente queimaduras num braço, tendo sido transportado pelos bombeiros para o hospital de Serpa.

A habitação ficou sem condições de habitabilidade, disse a fonte do CDOS de Beja, assinalando que o casal foi realojado em casa de familiares.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Serpa e a GNR, num total de nove operacionais, apoiados por quatro veículos.