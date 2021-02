Hospital de Serpa encerrado devido a surto de covid-19 reabre "em breve"

Hoje às 15:03 Facebook

O serviço de Urgência do Hospital de São Paulo, em Serpa, Beja, está encerrado desde o passado domingo, devido a um surto de covid-19. No entanto, António Sargento, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, entidade gestora da unidade hospitalar, assegura que a reabertura vai acontecer "muito em breve", podendo acontecer ainda esta semana.

O surto surge uma semana depois de todos os profissionais do Hospital de São Paulo terem sido vacinados contra a covid-19. Segundo António Sargento, "proteger tudo e todos" foi o motivo que levou ao encerramento daquele serviço, até estarem garantidas as condições de segurança "de todas as equipas e também de atendimento".

O foco concentra-se no "piso 1, na Unidade de Convalescença e de Cuidados Paliativos", contudo por terem sido detetados "testes positivos à covid-19 noutros pontos do hospital", a decisão passou pelo encerramento temporário da infraestrutura.

