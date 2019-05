Bombeiro atropelado por autotanque durante combate a incêndio em Serpa

Teixeira Correia Hoje às 19:39 Facebook

Um operacional da Equipa de Intervenção Permanente dos Bombeiros Voluntários de Serpa foi esta quarta-feira sujeito a uma intervenção cirúrgica aos membros inferiores depois de ter sido atropelado por um autotanque da corporação, quando combatia um violento incêndio que deflagrou durante a manhã na aldeia de Santa Iria, a cerca de 10 quilómetros de Serpa.

Jorge Horta, bombeiro de 1ª classe, deu entrada no Hospital de Beja cerca das 13.40 horas, duas horas e meia depois de estar envolvido no combate às chamas. Por motivos não apurados, o bombeiro não se apercebeu da manobra do veículo e foi pisado pelo rodado da viatura.

Depois de observado no Serviço de Urgência, a equipa de ortopedia do Hospital de Beja decidiu-se pela intervenção cirúrgica que teve início pouco depois das 19 horas.

Outros dois operacionais foram transportados para o SU da mesma unidade hospitalar, por inalação de fumos. Um de 27 anos, dos Bombeiros de Barrancos deu entrada cerca das 16 horas e duas horas depois outro, de 20 anos, da corporação de Serpa.

O incêndio agrícola, que tem consumado mato e montado, deflagrou cerca das 11.10 horas e foi combatido por 82 operacionais apoiados por 25 viaturas de onze corporações FEB da Funcheira (Ourique) e GIPS-GNR de Moura, e anda dois meios aéreos.