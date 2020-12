Sobe para 15 o número de vítimas mortais no surto em lar da Misericórdia de Serpa

JN/Agências Hoje às 18:56 Facebook

Um idoso de 86 anos é a 15.ª vítima mortal do surto de covid-19 no lar da Santa Casa da Misericórdia de Serpa, no distrito de Beja.

O idoso, utente do Lar de S. Francisco, morreu no hospital de Beja, onde estava internado, precisou o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Serpa (SCMS), António Sargento, à agência Lusa.

Devido ao surto no lar, propriedade da SCMS, já foram infetadas 92 pessoas com o vírus que provoca a doença covid-19, nomeadamente 75 utentes - 15 dos quais morreram - e 17 funcionários, precisou.

Atualmente, referiu o provedor, só um dos idosos infetados está internado no hospital de Beja e os restantes estão no lar.

O primeiro caso de infeção confirmado no Lar de S. Francisco foi o de um funcionário, que, após começar a ter sintomas, fez um teste de despiste do vírus da covid-19, cujo resultado positivo foi conhecido no dia 24 de novembro.