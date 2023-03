Um ferido grave em choque entre carro e pesado no IP8

Uma pessoa ficou, esta segunda-feira, ferida com gravidade na sequência de uma colisão entre um carro e um pesado de mercadorias, no IP8, perto de Vila Verde de Ficalho, concelho de Serpa.

O alerta para o acidente foi dado às 20.48 horas, tendo o ferido sido transportado para o Hospital de Beja, referiu, ao JN, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. A vítima, cuja idade a mesma fonte não soube precisar, seguia no automóvel.

O socorro foi prestado pelos Bombeiros Voluntários de Serpa e pelo INEM.

PUB

No local, esteve ainda a GNR, que vai agora investigar as causas do acidente.