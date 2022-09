Veículo pesado em chamas em Serpa

Um veículo pesado que transportava palha incendiou-se, na noite desta quarta-feira, na estrada nacional 260, que liga Beja a Serpa. A via está cortada.

O incidente ocorreu naquela via junto à localidade da Nossa Senhora das Neves, perto de Beja, e a viatura, que transportava palha, deixou alguma carga espalhada na via e foi tomada pelas chamas.

Os bombeiros das corporações de Beja, Serpa e Ferreira do Alentejo estão no local com 26 operacionais e cinco viaturas. A via ainda se encontra cortada.