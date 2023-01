132 famílias vivem em casas sem condições em Amares

Sandra Freitas Hoje às 19:45 Facebook

Estratégia Local de Habitação prevê investimento de 12 milhões para reabilitação e novas construções

Amares tem 132 famílias, num total de 299 pessoas, a viver sem condições de habitabilidade, a maioria devido a problemas de insalubridade e insegurança. Esta é uma das conclusões da Estratégia Local de Habitação (ELH), o documento que permitirá o Município aceder a fundos comunitários para responder às necessidades apuradas.

Segundo o relatório a que o JN teve acesso, das 70 famílias que vivem sem segurança, só cinco estão em habitações sociais, sendo as restantes as próprias proprietárias das casas. Depois há 26 agregados, sobretudo idosos e pessoas com deficiência, que vivem em locais inadequados, com barreiras arquitetónicas, e 21 casos de precariedade, nomeadamente pessoas que moram em habitações cedidas por familiares ou amigos de forma ilegal ou em apartamentos arrendados. Já os problemas de sobrelotação representam 15 casos.