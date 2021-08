Acidente deixa bebé ferido em Amares

Joaquim Gomes Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bebé com dez meses ficou ferido, devido a uma colisão rodoviária, ocorrida na madrugada deste domingo, em Amares, em que outro dos quatro feridos teve que ser desencarcerado.

O acidente ocorreu na Estrada Nacional 308, à passagem pela freguesia de Bouro Santa Maria, no concelho de Amares, tendo as vítimas sido transportadas, em estado que não inspirava grandes cuidados, para o Hospital Central de Braga, por elementos dos Bombeiros Voluntários de Amares e ainda pela Cruz Vermelha. No local, esteve a GNR.