Aluno agredido e amarrado na casa de banho de uma escola de Braga

Um grupo de rapazes, com idades entre os dez e os 12 anos, está acusado de ter agredido e prendido com uma corda um adolescente da mesma turma, na casa de banho da EB 2/3 de Amares, durante meia hora.

Fonte ligada ao processo disse ao JN que o grupo prendeu o rapaz de 12 anos na casa de banho e tê-lo-á ainda agredido, na semana passada.

De forma a humilhar o adolescente, o grupo usou uma corda, que se supõe que terá sido levada de casa de um deles premeditadamente. No ato, terão estado envolvidos quatro a cinco alunos, segundo as versões contadas aos responsáveis do estabelecimento. O rapaz agredido tem estado em casa.