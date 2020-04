Amares lança site para promover venda de cabazes dos produtores locais

Sandra Freitas Hoje às 10:16 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Amares acaba de lançar o site "Sabores da nossa Terra", que vai permitir à população adquirir cabazes de produtos agrícolas e hortícolas de produtores locais, limitando o contacto social nesta fase de combate à Covid-19.

Na primeira semana de funcionamento, os cabazes terão o custo fixo de cinco e dez euros, sendo compostos por produtos da época: batatas, cebolas, alface, ervilha de greiro, favas, ervas aromáticas, penca, ovos e abóbora e repolho. Mas, todas as semanas, os cabazes serão alterados em função das disponibilidades das hortas dos produtores amarenses.

Os consumidores poderão efetuar a encomenda do cabaz até à quinta-feira, através do site "Sabores da nossa Terra" . Deverão, depois, recolher os produtos no sábado de manhã no largo D. Gualdim Pais, sem sair do carro. O Município vai oferecer aos produtores equipamentos de proteção individual e uma monitorização por parte dos técnicos municipais.

A plataforma digital também permite a adesão de novos produtores que queiram vender os seus cultivos.

"Depois de uma primeira fase em que nos focámos exclusivamente no combate à propagação do vírus, à medida que vamos percebendo que teremos de aprender a conviver com esta pandemia, temos de encontrar soluções inovadoras para as atividades económicas", afirma o presidente da Câmara, Manuel Moreira.

A plataforma digital surge como forma de dar continuidade ao mercado de proximidade "Sabores da nossa Terra", entretanto, interrompido face a propagação do novo coronavírus.