Bateria de telemóvel ou pilha podem ter causado incêndio em fábrica de Amares

Joaquim Gomes Hoje às 16:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A bateria de um telemóvel ou uma pilha indevidamente colocada num caixote destinado a papel serão as causas mais prováveis do incêndio desta quinta-feira de manhã na empresa de reciclagem Bracicla, em Amares.

Em declarações ao JN, o proprietário da empresa, António Veloso, informou que o incêndio "começou no local de compactar o papel para reciclagem" "Às vezes esse tipo de material inflamável é atirado - e mal - para os locais do papel", detalhou.

As operações foram coordenadas pelo comandante dos Bombeiros Voluntários de Amares, Domingos Ferreira, que teve operacionais seus e das corporações vizinhas da Póvoa de Lanhoso, de Vila Verde e dos Bombeiros de Braga.

PUB

Domingos Ferreira explicou que, dada a rápida atuação dos bombeiros, o fogo não se propagou aos pavilhões adjacentes. "Fizemos o arrefecimento e todas as manobras de modo a não haver reacendimentos ou qualquer outro problema do género", referiu.

A GNR de Amares esteve no local a registar a ocorrência e a averiguar quais as origens do incêndio.