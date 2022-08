Bermas sem limpeza geram revolta em Amares

Infraestruturas de Portugal reconhece atraso nos trabalhos por falta de pessoal e promete avançar com intervenção, na próxima semana.

O presidente da Câmara de Amares, Manuel Moreira, uniu-se aos presidentes das juntas para mostrar a "indignação" com a falta de limpeza das bermas das estradas nacionais do concelho. O autarca acusa a Infraestruturas de Portugal (IP) de não ter cumprido os trabalhos até ao final de julho, como prometido. A empresa pública reconhece a falha e promete avançar com intervenção, na próxima semana.

Em causa estão as estradas nacionais 205, 205-3 e 308 que atravessam o concelho desde a freguesia de Lago até ao concelho de Terras de Bouro. Segundo Manuel Moreira, junto a estas vias de trânsito vivem "cerca de 80% da população". Mas, no verão, com a chegada dos emigrantes, o número de pessoas "triplica". A isto, acresce o facto daquelas vias servirem de caminho para "centenas de peregrinos" que se dirigem para o São Bento da Porta Aberta, elucidou o autarca social-democrata.

Ervas ocupam mais de um metro

"Circulam inúmeras pessoas naqueles locais, mas não podem utilizar os passeios. Há zonas em que as ervas ocupam mais de um metro", lamentou Manuel Moreira, em conferência de imprensa, sublinhando que o primeiro pedido de limpeza à IP deu-se há dois meses.

Ao JN, fonte oficial da IP assumiu que a primeira intervenção estava prevista para julho, mas "a falta de disponibilidade de pessoal" atrasou o início das limpezas. "Reconhecemos o atraso, mas na próxima semana vão começar os trabalhos na N205", disse a mesma fonte.

Manuel Moreira espera o cumprimento dos novos prazos. Além da segurança das pessoas, o autarca sublinhou que "um concelho virado para o turismo precisa de asseio e brio". "Queremos um concelho mais atrativo e isso também passa pela sua limpeza", corroborou o vereador socialista, Emanuel Magalhães.