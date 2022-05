Betoneira cai e mata presidente de junta de Vila Verde

Victor Ramos era dono da empresa de construção que estava a fazer obra em Amares. Encarregado ficou ferido com gravidade.

A queda de uma betoneira, durante os trabalhos de construção de um prédio, em Amares, provocou a morte ao presidente da Junta de Turiz, de Vila Verde, nesta quinta-feira, pelas 11 horas. Victor Ramos, com 48 anos, dono da empresa de construção, estava a conversar com o encarregado da empreitada, quando foi atingido pela máquina, depois desta desprender-se de uma grua. Teve morte imediata, enquanto o trabalhador, com 53 anos, sofreu ferimentos graves.

"Eu ouvi a gritarem por ajuda e um empregado aparece a pedir-me para ligar ao 112", contou, ao JN, fonte próxima da empresa, que estava junto ao local na hora do acidente. Segundo as informações prestadas, a betoneira que estava a ser içada pela grua "estava a estrear-se", pelo que "é difícil" encontrar justificações para o incidente que tirou a vida a Victor Ramos, dono ARS-António Ramos & Filhos, firma que tinha sido subcontratada para aquela obra.